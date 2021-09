Calciomercato Juventus, Nedved chiude per Dybala | Annuncio a Sky

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved prima della gara contro il Malmoe sul rinnovo contrattuale della Joya.

Dopo il brutto quanto rocambolesco stop di Napoli, la Juventus si presenta alla fase a gironi della Champions League con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Già, perché vincere la prima gara contro il Malmoe servirebbe non solo a dare un’iniezione di fiducia importante ad un ambiente che sembra un pò spaesato, ma anche indirizzare un girone piuttosto equilibrato. Poco prima del fischio d’inizio, Pavel Nedved ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, soffermandosi a parlare, tra le tante cose, anche sul rinnovo contrattuale di Paulo Dybala. E proprio in quest’ottica, vi forniamo un estratto di quanto dichiarato dalla “Furia ceca” ai microfoni di Sky:

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il futuro del difensore può tornare in bilico

“Deve essere tanto, tantissimo, la Juve di Dybala perché noi lo abbiamo messo al centro del nostro progetto, puntiamo sul giocatore, cercheremo di chiudere e firmare, perciò Paulo è un giocatore troppo importante per questa Juventus”.