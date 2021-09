Malmoe Juventus, Morata spiega la ricetta vincente | “Bisogna fare questo”

Alvaro Morata ai microfoni di Canale 5 dopo Malmoe Juventus: l’attaccante spagnolo è andato in rete ed esprime il suo punto di vista.

Ha trascinato la squadra rivelandosi vero mattatore; partita di sacrificio, la sua, di sportellate per tenere alto il baricentro, ma anche di blitz a campo aperto per fare a fette la non irresistibile retroguardia del Malmoe. E proprio in occasioni di uno dei suoi attacchi alla profondità, lo spagnolo ha depositato in rete la palla che ha di fatto orientato definitivamente il match, dopo aver propiziato il rigore poi siglato da Dybala. Ai microfoni di Canale 5, Alvaro Morata ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Era importante vincere, e abbiamo disputato una solida partita, senza alcuna preoccupazione. Sono molto felice per il risultato, dopo una gara seria. Bisogna vedere le cose in modo positivo, da parte della società, della squadra e i tifosi.”