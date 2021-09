Cherubini lo vuole alla Juventus | Il piano per avere il centravanti

L’obiettivo della Juventus è portare un centravanti alla corte di Massimiliano Allegri. Il nome che fa sognare i fan bianconeri è Dusan Vlahovic.

Le tempistiche dell’addio di Ronaldo non hanno permesso alla Juventus un grande margine di manovra sul mercato che si è concluso il 31 agosto scorso. Ecco perché – secondo il portale calciomercato.com – lo stato maggiore bianconero ha deciso di posticipare all’estate 2022 il grande investimento per l’attacco. La rinuncia a qualsiasi tentazione last minute è arrivata dopo aver appurato l’impossibilità di un aggancio a una sicurezza come Mauro Icardi. Tuttavia è anche la conseguenza di una volontà precisa: quella di battere la concorrenza europea per Dusan Vlahovic. E’ il centravanti serbo il grande obiettivo del dg Federico Cherubini.

Vlahovic, concorrenza europea

Dopo i 21 gol dello scorso campionato, ha scelto di vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Non ha forzato la mano con il club viola nonostante il pressing dell’Atletico Madrid che aveva raggiunto un accordo con gli agenti ma non con Commisso. Ed è proprio la concorrenza delle big europee la vera insidia per la Juventus, più che l’eventuale rinnovo del contratto. Anche perché Vlahovic ha iniziato la stagione così come l’aveva finita: segnando 3 gol in 3 partite. Ecco perché l’obiettivo è quello di riprendere i contatti con l’entourage del nazionale serbo a stretto giro di posta. Probabilmente già nel mercato di gennaio la Juventus proverà a bloccarlo in vista della prossima stagione.