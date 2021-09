Calciomercato Juventus, futuro Aouar | C’è una novità

Calciomercato Juventus, il futuro di Aouar sembra essere deciso dallo stesso giocatore. Il francese è un obiettivo di Cherubini.

Calciomercato Juventus, il futuro di Aouar sembra deciso. Già da diverso tempo il francese è un noto obiettivo dei bianconeri ma adesso sembra esserci una novità importante quanto concerne il suo futuro che sembra sempre di più direzionato ad un’unica soluzione: rimanere ancora in Ligue 1 al Lione. Si parlava infatti di un possibile addio nel mercato invernale ma alla fine il giocatore è intenzionato a continuare la sua avventura in Francia almeno fino alla fine della stagione.

La stella del Lione alla fine rimarrà in Francia ancora fino alla fine della stagione. Queste le sue volontà e il club francese sembra volerlo accontentare.

Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche l’Arsenal come possibile candidata per garantirsi le prestazioni sportive del giovane centrocampista che in Francia continua a stupire per le sue buone prestazioni. Ma l’operazione potrà essere avviata solo dopo la fine dell’attuale stagione perché il giocatore non sarebbe intenzionato a lasciare il suo attuale club nella finestra del mercato invernale.