Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Doppio affare in Serie A

Calciomercato Juventus, l’addio di De Ligt potrebbe portare i bianconeri a virare su due obiettivi in Serie A. Ecco quali.

Sebbene la prestazione di ieri contro il Malmoe fornita da De Ligt sia apparsa piuttosto confortante, sia sotto il profilo della concentrazione, sia da un punto di vista fisico, in casa bianconera si ha la sensazione che il centrale olandese ex Ajax non sia ancora riuscito ad esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. Il portentoso difensore che inchiodò di testa all’Allianz Stadium il pallone che estromise la Juventus dall’ultima edizione della Champions League dell’era Allegri, a Torino raramente si è visto, e c’è chi ipotizza che, a fronte di un’offerta importante, da almeno 80 milioni di euro, il centrale non possa fare le valigie.

Negli ultimi giorni, stando alle ultime indiscrezioni, alcuni club di Premier League avrebbero effettuato dei sondaggi, per conoscere la situazione del difensore, legato da un contratto con la Juventus fino al 2024 da circa 9 milioni di euro a stagione. Nel caso in cui si dovessero creare effettivamente le premesse per un addio, ecco i profili sui quali Cherubini potrebbe decidere di investire.