Calciomercato Juventus, Mckennie ai saluti | Scambio in Bundesliga

Calciomercato Juventus, super scambio e addio Mckennie: in Bundesliga si può creare lo spiraglio giusto. I dettagli.

Gli atteggiamenti fuori dal campo sopra le righe sono stati spesso un triste corollario della permanenza di Weston Mckennie alla Juventus, che pure era cominciata sotto i migliori auspici. Non è un caso che il texano sia stato schierato dal primo minuto da Allegri solo nel match contro l’Empoli, e in un ruolo che sembra non sposarsi al 100% con le caratteristiche della mezzala ex Schalke, il cui futuro appare ad oggi alquanto nebuloso. Nonostante i rumours circolati negli ultimi giorni di calciomercato, però, alla fine il classe ’98 è rimasto a Torino, dal momento che il club bianconero non ha ricevuto alcuna offerta formale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio dal City | Decisione presa!

Il punto è proprio questo: Wes non è partito perché nessun club ha fatto sul serio per lui, ma qualora ciò fosse successo, molto probabilmente la Juve lo avrebbe lasciato andare, a patto di ricevere un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro, valutazione che, grossomodo, coincide con quella di Denis Zakaria, il centrocampista classe ’96 del Borussia Mönchengladbach, da tempo nel mirino di Tiago Pinto.