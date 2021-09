Calciomercato Juventus, occasione a zero | Ma c’è un ostacolo

Riuscire a ingaggiare dei calciatori a parametro zero può essere un obiettivo importante per il calciomercato della Juventus in vista del 2022.

Non è una moda quella di riuscire a ingaggiare dei calciatori in scadenza di contratto. Tutti i grandi club del mondo sono pronti a cogliere le occasioni che propone il mercato, con diversi big che saranno liberi di accasarsi altrove alla fine di questa stagione se non rinnoveranno ovviamente con le squadre attuali. La lista dei futuri possibili svincolati è lunga e anche la Juventus ovviamente tiene le antenne dritte in cerca di rinforzi per il futuro. E’ soprattutto il pacchetto arretrato che necessita di innesti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire