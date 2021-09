Calciomercato Juventus, erede Szczesny | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, erede Szczesny. Arriva l’annuncio in diretta. “Ecco su chi puntare per i prossimi anni”. Il consiglio dell'”esperto”

La situazione che tiene banco in casa Juventus è quella relativa a Szczesny. Sì, il portiere polacco non è stato esente da colpe in questo inizio di stagione. E allora è entrato nell’occhio del ciclone, soprattutto pensando che la società bianconera, l’estate che sta volgendo al termine, poteva decisamente puntare su Donnarruma. E non l’ha fatto, tenendo così in rosa il polacco. Adesso, però, la situazione è diventata critica. Il consiglio arriva dall’ex Michelangelo Rampulla, intervistato dalla Tv di calciomercato.it.

“Probabilmente le voci di mercato, legate a Donnarumma hanno creato un po’ di imbarazzo a Szczesny a livello mentale. Quello che mi auguro è che possa tornare a essere quello che abbiamo ammirato in passato – ha spiegato Rampulla – anche perché, i momenti difficili, capitano davvero a tutti. Quella di mettere Perin potrebbe essere una soluzione, senza dubbio, ma non è che si cambia il portiere per un errore”.

