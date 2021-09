Juventus Milan, condizioni in dubbio per il bomber | Cosa è successo

Juventus Milan, domenica si disputerà già una sfida cruciale per il campionato. Tra i titolari ancora in dubbio la presenza del bomber.

Juventus Milan è già la sfida cruciale alla quarta giornata. Dopo il Napoli, la Vecchia Signora dovrà già vedersela con un’altra potenziale squadra in corsa per il titolo. I rossoneri arrivano da tre successi consecutivi e dimostrando di essere in un ottimo periodo di forma. Fortunatamente la rosa bianconera ieri sera in quel di Malmoe ha saputo rispondere affermativo alle richieste di Allegri e ha disputato un match decisamente importante. Dopo il blackout delle prime tre giornate di campionato la squadra sembra essere tornata.

Juventus Milan, condizioni di Ibra in dubbio

Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)Ma tornando al match di domenica sera, il bomber rossonero Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio nei convocati per la partita. Come riporta il giornalista ‘Giovanni Capuano’ su Twitter, le condizioni dello svedese sono ancora da monitorare. Il bomber è stato fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille che ieri lo ha costretto a lasciare il gruppo mentre disputava l’allenamento.