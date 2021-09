SuperLega, che attacco ad Agnelli | Offensiva dalla Svezia

SuperLega, che attacco ad Agnelli direttamente dalla Svezia. Ecco l’offensiva arrivata dal portale che prende di mira il presidente



A quelle latitudini, la SuperLega, evidentemente non è andata giù. E non lo mandano a dire. Il portale svedese Aftonbladet infatti, attacca il massimo dirigente bianconero per via della proposta che è nata qualche mese fa e che poi, è morta, o quasi, poche ore dopo la sua nascita. “Il presidente della Juventus è il principale rappresentante della cosiddetta Superlega. Vuole costruire fossati intorno al palazzo a cui dovrebbero avere accesso solo i più ricchi, vuole rendere irrilevanti le nazioni calcistiche più piccole e sostiene che il pubblico del calcio di domani non ha la pazienza di guardare più di 15 minuti di una partita del genere. Che cosa stava facendo qui? Il suo modello di calcio non si gioca qui”.

Ecco l’attacco. Durissimo, sfrontato. Al quale Agnelli ovviamente non ha risposto e non risponderà nemmeno nelle prossime settimane. Su questo non c’è dubbio. Ci sono stati altri momenti durissimi. Passati. Senza particolari intoppi.

