SuperLega, ecco la “nuova” proposta di De Laurentiis, il presidente del Napoli la lanca dalle pagine del Daily Mail

La “nuova” proposta la lancia De Laurentiis. Eccola, lanciata direttamente dalle pagine del Daily Mail. Il presidente del Napoli ha spiegato che “il sistema Champions League non funziona più. Non genera entrate sufficienti per i club per giustificarne la partecipazione. Per rimanere competitivi – ha detto – servono calciatori di alto livello. E devi ovviamente spendere di più. Ma di questo, le entrate per meriti sportivi, non ne tengono conto”.

In poche parole, il massimo dirigente del Napoli, imprenditore di alto livello, avalla la soluzione di Agnelli, Perez e Laporta, presidenti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che ancora non hanno mollato il progetto della Superlega.

