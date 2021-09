Calciomercato Juventus, il piano per Vlahovic | C’è la contropartita

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno un piano per convincere la Fiorentina a cedere il bomber Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic è l’attaccante più desiderato dai bianconeri. Ancora molto giovane (classe 2000) ma dallo score di un veterano. L’attaccante ideale per questa Juventus di Massimiliano Allegri. Il desiderio è già stato espresso nel mercato estivo ma alla fine le richieste, decisamente onerose, della Fiorentina non hanno permesso l’assalto. La soluzione però valutata dai bianconeri potrebbe convincere il patron Commisso. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, come riporta ‘SerieBNews.com’, sarebbe quella di uno scambio più conguaglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Icardi | Si riapre la pista bianconera

Lucca più soldi | La Juventus prova l’assalto

Come riporta infatti anche il portale ‘tuttojuve.com’, il club bianconero avrebbe in mente una mossa vincente per convincere la dirigenza viola a cedere il bomber serbo: il cartellino del giovane Lucca, prodigio dell’Under 21 italiana, più soldi. Un operazione che regalerebbe ai fiorentini un profilo decisamente importante nel presente ma che potrebbe diventare un grande nome del futuro.