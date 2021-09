Calciomercato Juventus, il Psg ci ripensa | Via libera tra i pali

By

Calciomercato Juventus, il Psg ha deciso quale sarà il titolare e adesso il portiere è libero di scegliere una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, adesso il portiere è libero di scegliere la sua prossima destinazione. Donnarumma dopo una serie di partire viste dalla panchina, l’ultima, quella del pareggio inaspettato di Champions, ha una risposta su chi sarà il titolare in squadra. La società, infatti, sembra decisa nel puntare tutto sull’italiano e avrebbe già in piano una cessione illustre nel mercato invernale. Il partente sarebbe, appunto, l’attuale titolare dei paragini Kaylor Navas che data l’età, certamente non più giovanissimo, potrebbe salutare Parigi ad un prezzo di favore. Si parla infatti di un operazione dal costo di 10 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Navas si libera | Operazione da 10 milioni

Un operazione che diventerebbe conveniente per la Vecchia Signora, alla caccia di un nuovo potenziale titolare tra i pali, dopo l’inizio decisamente di no del polacco Szczesny. L’affare sarebbe pure accessibile per il prezzo di favore con cui i parigini libererebbero il titolarissimo, Keylor Navas.