Juventus Milan, Allegri esulta: recupero lampo | C’è un ballottaggio

Verso Juventus Milan, buone notizie per Allegri: potrebbe partire dal primo minuto. C’è ancora un ballottaggio in ballo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Milan, gara che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare, visto il divario che attualmente separa le due squadre, divisi da ben 8 punti in classifica. Dybala e compagni sono costretti ad inseguire, dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltanti, caratterizzati da errori individuali a non finire e da svarioni che hanno compromesso risultati che sembravano essere acquisiti. Per la sfida contro il “Diavolo”, ci sarà un recupero importante: come riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, Chiesa ha smaltito l’affaticamento e sarà della partita. Difficile dire, però, se partirà dal primo minuto, con Allegri che scioglierà le riserve poco prima del fischio d’inizio.

Probabili formazioni Juventus Milan, ballottaggio in difesa per Allegri: Chiellini o De Ligt?