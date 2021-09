Calciomercato Juventus, nuovo duello con il Milan in arrivo

Non si fermano i rumors riguardo il prossimo calciomercato della Juventus, che nel corso del 2022 cercherà sicuramente di rinforzare la sua rosa.

Cercare di trovare calciatori giovani e forti per avere una squadra sempre più ambiziosa è la missione della dirigenza. La rosa della Juventus va senz’altro ringiovanita per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il club in attacco ha già preso Kean e Kaio Jorge, talentuoso brasiliano dal quale ci si aspetta molto e che per ora è stato frenato da un infortunio. Nonostante tutto il club bianconero potrebbe andare in cercare di un altro bomber di spessore, per il quale però la concorrenza è tanta.

