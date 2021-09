Calciomercato Juventus, occhi aperti in Premier League: il ritorno di fiamma potrebbe portare ad un assalto già a gennaio.

Una volta capite quelle che sarebbero state le intenzioni di Cristiano Ronaldo, nel ventaglio di nomi che sono stati fatti per sostituire il fenomeno portoghese, figurava anche quello di Alexandre Lacazette, attaccante francese classe ’91 in forza all’Arsenal, il cui contratto con i Gunners scade il prossimo anno. Ragion per cui, tra pochi mesi l’ex Lione, laddove non si dovessero porre le premesse per un suo rinnovo con il club inglese, sarà libero di iniziare con qualsiasi tipo di club, per firmare quello che potrebbe essere uno degli ultimi contratti importanti della sua carriera.

Calciomercato, ESPN sicura: anche la Juve su Lacazette

Secondo quanto riportato da ESPN, la Juventus sarebbe ancora sulle tracce di Lacazette, e potrebbe affondare il colpo già a gennaio, mettendo sul piatto un’offerta piuttosto esigua per il suo cartellino. Tuttavia, non è escluso che i bianconeri possano portare avanti i discorsi in vista della sessione estiva di calciomercato, quando il bomber si svincolerà dall’Arsenal e non sarà necessario pagare l’indennizzo ai Gunners. Lacazette non è una priorità per la Juve, che per stessa ammissione di Cherubini punterà sempre su profili giovani e dagli ingaggi sostenibili, ma potrebbe rivelarsi un’interessante occasione da cogliere al balzo, ove dovessero presentarsi le condizioni giuste.