Calciomercato Juventus, il rinnovo tarda ad arrivare: colpo possibile

Il calciomercato della Juventus è ovviamente già proiettato al futuro, ai possibili colpi della dirigenza bianconera per l’anno che verrà.

Si guarda inevitabilmente ai possibili innesti da fare nel prossimo mese di gennaio, ma non solo. Lo sguardo della società è rivolto alla sessione estiva. Del resto la Juve non fa mistero di voler ringiovanire la rosa, cercando allo stesso tempo di alleggerire il monte ingaggi. Specie la difesa necessita di nuovi innesti e un nome caldo pare quello di Antonio Rudiger, calciatore che conosce bene la serie A.

Calciomercato Juventus, l’intesa Rudiger-Chelsea è lontana

Anche in Inghilterra si sta parlando molto del futuro del calciatore ex Roma, visto che il suo accordo con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno.

Antonio #Rüdiger e Chelsea non hanno raggiunto ancora un'intesa sul prolungamento di contratto 🔜📃🔚. In caso di mancato accordo 📵, il difensore è un'opzione valida per la Juventus. 🗞: The Times#TMmercato pic.twitter.com/vmUINJQPG9 — Transfermarkt.it (@TMit_news) September 17, 2021

Le trattative con i Blues sono aperte, ma in caso di mancato accordo per il difensore tedesco potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. La Juventus starebbe seguendo con attenzione la situazione. Certo prendere a parametro zero un calciatore del genere sarebbe davvero un colpaccio. Ma non ci sarebbero ovviamente solo i bianconeri interessati, altri club europei sono pronti a fare un’offerta per ingaggiarlo.