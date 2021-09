Calciomercato Juventus, pista nerazzurra per la mediana

Sempre rumors attorno al calciomercato della Juventus nonostante la riapertura delle trattative è ancora abbastanza lontana.

La squadra bianconera sicuramente vedrà dei nuovi volti in arrivo tra gennaio e l’estate del 2022, anno nel quale si cercherà di abbassare l’età media della rosa con innesti di qualità che non abbasseranno il valore di una squadra che vuole far bene sia in Italia che in Europa. Un rumor di mercato questa volta riguarda il centrocampo e la possibilità che i bianconeri possano strizzare l’occhio ad un calciatore sicuramente di talento che non sta però vivendo la fase migliore della sua carriera.

