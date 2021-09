Calciomercato Juventus, trattativa chiusa | C’è già la bozza del contratto

Calciomercato Juventus, la bozza del contratto è pronta, adesso manca solo la firma per chiudere definitivamente la trattativa.

Calciomercato Juventus, oramai ci siamo. Il rush finale è alle porte. Dybala e la Juventus si legheranno di nuovo insieme, la bozza del nuovo contratto è già stata scritta adesso manca solo la firma del giocatore. Una cosiddetta telenovela che non sembrava avere mai fine, la questione di Dybala sembrava più complessa di quanto lo è in verità. Il giocatore in questo senso è stato sempre chiaro, il suo desiderio è continuare in bianconero e adesso che il posto di CR7 si è liberato, le possibilità di diventare il presente ma soprattutto il futuro della Juventus è un dato di fatto.

Pronto il nuovo contratto di Dybala

Lo stesso Allegri l’ha definito l’anno di Dybala. Il giocatore ha la piena consapevolezza che adesso la Juventus potrebbe diventare sua e lo sarà anche nei prossimi anni. Il volto più noto dell’attacco, dopo l’addio di CR7, è il suo. Dybala ha tutti i numeri per fare la differenza e diventare il capitano della Vecchia Signora. Una responsabilità grandissima che la Joya non vuole sprecare.