Calciomercato Juventus, Mourinho si tira fuori | Strada libera per il mediano

Calciomercato Juventus, seguito anche da Mourinho e dalla sua Roma, il mediano potrebbe diventare un obiettivo importante per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, giocatore seguito a lungo da Mourinho e dalla sua Roma, il mediano e regista svizzero del Borussia M’gladbach, Denis Zakaria, potrebbe diventare un nome caldo per il mercato del presente bianconero. In scadenza di contratto con i tedeschi, il classe 1996 potrebbe liberarsi ad un prezzo di favore, intorno ai 20 milioni di euro. Accostato a lungo alla Roma, con tanto di lusinghe di mister Mourinho, i giallorossi non intendono acquistare un giocatore in scadenza a 20 milioni di euro e dunque lascerebbero libera la strada per l’assalto, finale, dei bianconeri.

Zakaria ci siamo | Si può chiudere a 20 milioni

Operazione da 20 milioni di euro. Mediano svizzero e all’occorrenza anche regista, Zakaria potrebbe figurare come un ottimo interprete in mediana. La squadra di Allegri vuole potenziarsi in quel ruolo e starebbe valutando più opzioni, anche estere.