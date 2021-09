Calciomercato Juventus, il messaggio di Vlahovic alle pretendenti

In casa Juventus si guarda ovviamente al calciomercato per il 2022 e agli innesti che andranno fatti nella rosa bianconera di Massimiliano Allegri.

L’addio di Cristiano Ronaldo spingerà i bianconeri alla ricerca di una nuova punta di spessore. Kean e Kaio Jorge sono delle opzioni importanti in attacco, ma a quanto pare la Juventus è intenzionata a cercare un altro calciatore nel reparto offensivo con determinate caatteristiche. Dusan Vlahovic della Fiorentina rimane un obittivo importante per il futuro, ma le sue ultime parole sembrano gelare le pretendenti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic: “Firenze la mia seconda casa”

Intervistato da Dazn prima del match che ha visto la sua Fiorentina vincere sul campo del Genoa, il centravanti viola ha mandato messaggi d’amore alla città e al club. “Si sta da Dio a Firenze, io sono arrivato quando ero molto giovane e questa è la mia seconda casa” ha detto Vlahovic come si legge su Sportmediaset. “Ho deciso di rimanere qui, parlando con la mia famiglia e con gli amici, perché penso che alla Fiorentina posso crescere ancora e fare altri passi avanti“. Nel 2022 però sicuramente tanti top club, Juventus compresa, torneranno a bussare in casa viola per assicurarsi uno dei centravanti più promettenti in circolazione.