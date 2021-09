Juventus Milan, un altro titolare a rischio | Nuovi problemi per il giocatore

Juventus Milan, un altro titolare a rischio per il big match di stasera che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus Milan, un altro titolare di Pioli a rischio per il big match di stasera. Nuovi problemi per i rossoneri che non avranno sia Giroud che Zlatan Ibrahimovic. Ma adesso le cose si complicano anche per il portiere. Stando infatti a ‘Sky Sport’, sarebbero ancora due i giocatori a rischio per il match di questa sera, ovviamente si parla del Milan. I giocatori in questione sarebbero il portiere Mike Maignan e Calabria.

Altri due titolari a rischio per il Milan

Il terzino potrebbe quindi essere sostituito da Tomori, che giocherà da esterno mentre il portiere sarebbe una brutta assenza per Pioli, che rinuncerebbe così ad un altro titolare inamovibile.