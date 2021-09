Calciomercato Juventus, pazza idea Coman | Dalla Spagna ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna trapela la clamorosa indiscrezione che concerne il futuro di Kingsley Coman.

Quando la Juve lo ha venduto al Bayern Monaco, non erano pochi i tifosi che storcevano il naso alla notizia del trasferimento dell’ala francese in Bundesliga. Pur mostrando sprazzi di talento cristallino, risultando decisivo nella conquista della Champions League, l’ex Psg è stato falcidiato anche in Germania da quegli infortuni che hanno rappresentato, purtroppo, una costante della sua carriera. Non ultimo, il problema cardiaco per risolvere il quale è stata necessaria un’operazione chirurgica. Tuttavia, il talento c’è ed è di quello puro, che neanche il tempo può spazzare via.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultimissime

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di Coman? Anche Tottenham e Liverpool su di lui

Come rivelato da fichajes.net, la Juventus sarebbe nuovamente interessata all’acquisto di Coman, ovviamente a condizioni piuttosto agevolate, qualora il Bayern decidesse di metterlo sul mercato. Tuttavia, la concorrenza non mancherebbe, in quanto anche l’Arsenal e il Tottenham sono da tempo sulle tracce dell’ala offensiva, pronte a fare irruzione qualora dovessero presentarsi gli spiragli giusti.