Juventus, sicuri cambi in formazione contro lo Spezia

Settimana intensa per la Juventus di Allegri che andrà a caccia di punti per risalire la china nel doppio turno di serie A.

I bianconeri sono in una situazione di classifica davvero complicata da predire alla vigilia. Solamente due punti conquistati in quattro gare, un ruolino di marcia da zona retrocessione. Dopo il pareggio con il Milan adesso c’è bisogno di conquistare la prima vittoria stagionale. Si torna subito in campo per affrontare lo Spezia di Thiago Motta e la speranza dei tifosi è che possa arrivare per la Juventus quella svolta attesa da tempo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri