Juventus, Allegri è una furia | La frase urlata contro i suoi è subito virale

Juventus, Allegri non riesce a trattenere la sua furia: la frase del tecnico risuona nello Stadium, e diventa subito virale.

Anche contro il Milan, la Juventus non è riuscita ad acciuffare quella che sarebbe stata la prima vittoria stagionale. I due punti raccolti in 4 partite relegano al momento i bianconeri al penultimo posto in classifica, davanti solo alla Salernitana; contro la compagine di Pioli per la terza volta Dybala e compagni non sono riusciti a difendere il vantaggio acquisito grazie alla bella progressione di Morata. Colpa di un secondo tempo che ha visto lentamente la squadra di Piola prendere in mano le redini del gioco, e trovare meritatamente il goal del pareggio con Rebic, sull’ennesima disattenzione individuale di questo scorcio di stagione horror di “Madama”.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, a gennaio arriva il mediano | Regalo per Allegri

Allegri, che si è presentato ai microfoni di Dazn dopo 20 minuti dal fischio finale, molto presumibilmente dopo aver catechizzato i suoi negli spogliatoi, si è assunto le proprie responsabilità sui cambi, ma dall’altra non ha mandato in giù l’ennesimo calo di concentrazione dei suoi ragazzi, e non ha fatto nulla per dissimulare il proprio malcontento.