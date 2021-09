Juventus, lo sfogo in campo di Dybala | Locatelli nel mirino

Juventus, lo sfogo in campo di Dybala non è passato inosservato. Nel mirino ci è finito Locatelli. Ecco la colpa dell’ex Sassuolo

Che qualcosa non va, è sotto gli occhi di tutti. Che qualcosa non giri per il verso giusto, è altrettante evidente. La Juventus continua a non vincere in campionato e dopo quattro giornate la situazione di classifica comincia a essere pesante, più che preoccupante. Che il momento non sia dei migliori, inoltre, lo fa capire anche Paulo Dybala, che durante la partita di ieri sera contro il Milan si è sfogato con i compagni. Nel mirino ci sono finiti sia Locatelli che Bentancur, che non hanno evidentemente capito come gestire alcuni momenti chiavi della sfida contro la truppa di Stefano Pioli.

Manca anche qualcosa sotto l’aspetto fisico, e ci può stare visto che siamo solamente all’inizio della stagione e ancora pienamente in forma non si è. Ma lo sfogo di Dybala è eloquente. E invita i compagni, come raccontato dal bordocampista di Dazn, a non cercare in maniera immediata la verticalizzazione, ma cercare di gestire meglio il pallone.

