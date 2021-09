La Juventus, Allegri e il paragone con Pirlo | Social in fermento

La Juventus, Allegri e il paragone con Pirlo. Ma anche Sarri viene chiamato in causa. I social sono in fermento dopo le prime giornate

Quattro giornate: due punti. Sconfitta in casa contro l’Empoli, e al Maradona contro il Napoli. Pareggio a Udine e in casa contro il Milan. Unica gioia la vittoria contro il Malmo in Champions League. Diciamocelo chiaramente: tutti si aspettavano dalla Juventus una partenza migliore. Soprattutto perché in panchina c’è Massimiliano Allegri, l’ultimo allenatore capace di portare la società bianconera in alto, conquistando titoli su titoli, e arrivando a un passo da quell’ossessione che si chiama coppa dalle grandi orecchie. Ma non è oro tutto quello che luccica. E la sensazione è che la strada sia ancora lunga e tortuosa per vedere una squadra. Sì, una squadra: perché i bianconeri appaiono ancora sfilacciati, senza mordente, che alla prima difficoltà vanno in conclusione. E all’orizzonte c’è lo scontro “salvezza” contro lo Spezia. Esageriamo, ok. Ma la classifica parla davvero chiaro.

La Juventus, Pirlo, Sarri, Allegri…

E sui social intanto i commenti si sprecano. Chi dice che Agnelli ha fatto male ad esonerare Sarri dopo solamente un anno. Chi invece sottolinea come il lavoro di Pirlo, dell’anno scorso, sia da rivalutare. E i commenti ci sono anche per l’utilizzo di Chiesa: “Perfino Pirlo aveva capito come utilizzarlo. E Mancini ci ha vinto un Europeo” scrive un utente. L’impatto, insomma, non è stato sicuramente dei migliori per il livornese. Che ieri sera, dopo il pari contro la truppa di Pioli, si è preso in diretta le sue responsabilità, sottolineando il fatto di aver sbagliato i cambi.