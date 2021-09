Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa | C’è il sì di Allegri

Calciomercato Juventus, nuova suggestione in difesa per i bianconeri. Un giocatore che piacerebbe anche ad Allegri.

Calciomercato Juventus, le nuovi voci di mercato allontanano De Ligt dalla squadra bianconera, in questa eventualità la Vecchia Signora non vorrebbe farsi trovare impreparata e avrebbe già il piano b ad un eventuale partenza del centrale olandese. Stiamo parlando di un colpo tutto made in Italy in arrivo dalla Roma. Infatti la dirigenza bianconera sta valutando l’operazione Mancini. Il centrale italiano si sta mettendo parecchio in luce per prestazioni positive e potrebbe anche arrivare tramite uno scambio per far abbassare le pretese della Roma che chiede una cifra intorno ai 40 milioni.

Idea Mancini per la difesa | Si valuta lo scambio

La Vecchia Signora per far sì che la Roma abbassi il prezzo del giocatore proporrebbe una sorta di scambio di cartellini. Infatti nell’operazione potrebbe inserire il mediano americano, Weston McKennie che potrebbe fare al caso dei giallorossi e che piacerebbe anche al tecnico José Mourinho.