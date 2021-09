Calciomercato Juventus, sfida doppia per il mediano | Colpo a gennaio

Calciomercato Juventus, una doppia sfida per il giovane centrocampista. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il Chelsea.

Calciomercato Juventus, il desiderio di Allegri è un altro centrocampista per questa rosa. L’allenatore toscano aveva già fatto richiesta di questa necessità ad inizio stagione ma la società ha poi comprato solo un nuovo attaccante oltre a Locatelli. Non è scontato quindi pensare che la dirigenza valuterà opzioni percorribili anche già dal mercato invernale, a gennaio. Tra questi figura in special modo il giovane francese classe 2000 Tchouameni. Il giocatore sembra interessare molto anche al Chelsea di Tuchel, che come viene riferito dal ‘Daily Mail’ sarebbe l’altra squadra interessata.

LEGGI ANCHE >>> Spezia-Juventus, l’annuncio di Allegri | Conferenza stampa LIVE

Tchouameni, sfida a due per il centrocampista

Il giocatore del Monaco è ancora molto giovane, classe 2000. Il suo rendimento è un migliorando continuo e si andrebbe, dunque, incontro ad un vero e proprio colpo certificato. Dall’Inghilterra arrivano conferme sul pressing dei bianconeri pronti a regalare ad Allegri un giovane di qualità per il centrocampo, sempre più problematico. Ma come dicevamo poc’anzi, ci sarebbe anche il Chelsea pronta a chiudere per il francese.