Calciomercato Juventus, lo United rompe gli indugi | Via libera per Pogba

Calciomercato Juventus, svolta Pogba: mossa a sorpresa dello United, che rischia di scompaginare le carte in tavola.

Le parole di Mino Raiola hanno contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco: Pogba non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e la sensazione è che ogni giorno che passa, il “Polpo” si allontana sempre di più dal rinnovare il suo contratto con i Red Devils in scadenza il prossimo anno, che le stanno provando tutte pur di convincere la mezzala a restare, ma che ormai stanno entrando nell’ordine di idee di muovere passi concreti nella direzione del possibile sostituto dell’asso francese.

Calciomercato Juventus, lo United fa sul serio per Ndombele | Assist per Pogba?

Stando alle indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica, e più precisamente dal Mirror, lo United sarebbe intenzionato a sondare il profilo di Tanguy Ndombele, considerato non imprescindibile dal Tottenham, che potrebbe avallarne una cessione. Nelle scorse settimane si era vociferato addirittura di un possibile scambio tra gli Spurs e la Juventus con l’ex Lione e Mckennie come pedine da inserire nell’affare, ma alla fine i bianconeri hanno preferito puntare ancora sul texano, sebbene i suoi atteggiamenti fuori dal campo abbiano destato non poche perplessità. I Red Devils monitorano la situazione con attenzione, e qualora Pogba dovesse rifiutare le lusinghe del club di Manchester, si potrebbero creare i presupposti giusti per l’assalto alla mezzala francese.