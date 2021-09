Rai, a 90° minuto arriva il “nemico” di Allegri

La Rai mette a segno un “colpo” importante per una delle sue trasmissioni storiche più seguite, vale a dire “90° minuto”.

Il campionato è iniziato ormai da qualche settimana e il dibattito calcistico come sempre è presente nei salotti televisivi. Tutti gli appassionati si incollano al teleschermo non solo per rivedere le azioni salienti ma anche per sentire il parere degli addetti ai lavori sulle questioni salienti della giornata. E la Rai, a quanto pare, vedrà nei suoi studi la presenza di un opinionista sempre pronto ad argomentare del dettaglio il suo pensiero calcistico.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri