Rudiger alla Juventus, calciomercato | Sfida a tre per il difensore

Calciomercato Juventus, colpo Rudiger: sfida a tre nella corsa per il difensore tedesco di proprietà del Chelsea.

La situazione contrattuale di Rudiger ha da tempo fatto drizzare le antenne a molti addetti ai lavori, con i dirigenti di alcuni top club pronti a mobilitarsi per dare l’assalto decisivo al tedesco classe ’93, il cui contratto con il Chelsea, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato, a causa delle esose richieste fatte pervenire ai Blues dell’entourage del calciatore, che a questo punto potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cambiare aria.

Leggi anche –> Dybala, il rinnovo non arriva | Juventus pronta al colpaccio

Le richieste, almeno stando a quanto trapelato dalla Spagna, non mancherebbero, anzi: sarebbero addirittura 3 i club in corsa per mettere le mani sul forte difensore ex Roma, e uno di questi sarebbe proprio la Juventus.