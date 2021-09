Spezia-Juventus, ecco l’annuncio di Allegri durante la conferenza stampa in vista della gara di domani. Segui le parole del tecnico live

Massimiliano Allegri sta per iniziare la conferenza stampa in vista della gara di domani, fondamentale, contro lo Spezia. Tra pochi istanti segui con noi il live.

“Domani ci saranno dei cambi, qualcuno viene da sei-sette partite da seguito compresa la Nazionale. Lo Spezia è una squadra sbarazzina, che gioca senza eccessive preoccupazioni. Alla lunga però dovranno venire fuori le qualità tecniche”.

“Morata sta bene. L’unico out è Chiellini che è febbricitante”.

“La squadra contro il Milan ha fatto una buona partita, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Inutile chiacchierare, però, bisogna vincere. Ci manca. Bisogna cercare la vittoria, per poter vedere le cose in un altro modo”.

“Parlare del passato non ha più senso. E’ diversa questa Juve da quello che avevo. A fine partita uno sfogo lo posso avere. Il riferimento era comunque al fatto che quelli che vanno in panchina, devono essere determinante quando entrano. Ma vale sempre, non solo l’ultima domenica. Ma è comunque un senso di rispetto per tutti. Domani bisogna essere pronti perché ci saranno diversi cambi. Quello che conta è il campo, uno entra e deve dimostrare. Molto semplice”.

“Ho rivisto la partita di domenica. Dal 45′ al 52′ abbiamo sbagliato otto palloni gratuiti. Prima del loro pareggio le occasioni ce le abbiamo avute noi. Se sbagli tecnicamente, poi ti arriva il calcio d’angolo e lo paghi. Poi abbiamo avuto la fortuna di non perdere, perché gli ultimi 10 minuti potevamo anche perdere”.

LEGGI ANCHE: Spezia-Juventus, l’annuncio di Allegri | Conferenza stampa LIVE

Spezia-Juventus, le parole di Allegri

“Bentancur non è in difficoltà. Rabiot ha fatto una buona partita. Ma gli manca qualcosa lì davanti, deve arrivare prima, con più lucidità. Il Milan, fino al calcio d’angolo, rimbalzava su di noi”.

“Le vittorie aiutano, ma non parliamo di giocatori giovani. Ma con più esperienza o meno esperienza. Perché a 23 anni non si è giovani. La Juve è formata da una squadra con giocatori che a livello internazionale hanno più o meno esperienza”.

“In questo momento qui parlare di obiettivi non è possibili. L’obiettivo ovviamente è quello di battere lo Spezia che la classifica, che non voglio manco guardare, dice che è uno scontro salvezza. Cercheremo di mettere i primi tasselli”.

“Chiesa e de Ligt giocheranno titolari domani”.

“I recuperi di Arthur e Kaio Jorge proseguono molto bene. Dopo la sosta saranno in gruppo”.