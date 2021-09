Vlahovic è il centravanti che la Juventus vuole regalare a Max Allegri per l’immediato futuro. Il bomber viola oggi ha fatto parlare di sè…

La permanenza di Vlahovic a Firenze per questa stagione favorisce chiaramente la Juventus. I bianconeri, che non hanno più a libro paga Cristiano Ronaldo, hanno deciso di programmare un mercato di un certo tipo a giugno 2022. Il primo obiettivo è il serbo che potrebbe viaggiare in direzione Torino. Il percorso sarebbe lo stesso di quello di Bernardeschi e Chiesa. I quattrini a Firenze, del resto, sono sempre arrivati con una certa precisione. L’attaccante viola, tuttavia, oggi si è lasciato andare ad un paragone abbastanza ingombrante.

Vlahovic si sente Haaland

In un’intervista realizzata a Dazn, Vlahovic si è sbilanciato. «Mbappé è un campione, un fuoriclasse. Haaland una macchina, mi piace. E’ più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo. Chiesa è mostruoso, qua avevamo un rapporto bellissimo e gli auguro il meglio. Non voglio parlare di me, stabilire se sono al loro livello. Devo solo pensare ad allenarmi. Mi scrivono più ragazze o fantallenatori? Direi i secondi, mi mettono pressione per quanto mi hanno pagato. Ma questo non può che rendermi più forte».