Calciomercato Juventus, cessione necessaria | Via libera in estate

Potrebbe essere il suo ultimo anno in bianconero. Anche perché, per Massimiliano Allegri, non è un elemento incedibile, e le sue ultime scelte, in quel reparto, ne danno una conferma importante. Stasera nella gara contro lo Spezia partirà dall’inizio, vista l’assenza di capitan Chiellini, ma la partenza di de Ligt, alla fine di questa stagione, diventa sempre più probabile. Anche perché, la Juventus, ha bisogno di fare cassa dopo le perdite annunciate. Ma anche perché, per andare a prendere quel centravanti che è stato messo nel mirino, Dusan Vlahovic, servono almeno 80 milioni di euro.

A svelare quali possono essere le possibili mosse bianconere ci pensa il portale calciomercato.it, che ha fatto un quadro della situazione sottolineando, anche, come Mino Raiola, procuratore dell’olandese, si stia già muovendo.

