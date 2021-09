Calciomercato Juventus, addio ed assalto | C’è anche il Borussia

Calciomercato Juventus, anche il Borussia Dortmund si iscrive alla corsa per il talento bianconero: addio top in vista?

Dopo un Europeo giocato da protagonista indiscusso, in tanti credevano che Federico Chiesa potesse rivelarsi un fattore sin da subito, con Allegri allenatore. E invece, la scelta di tenerlo in panchina, nonché le “frecciatine” tirategli al termine della gara con il Milan, hanno testimoniato in maniera piuttosto tangibile il fatto che per il tecnico livornese, l’ex esterno della Fiorentina è un talento con ancora ampi margini di miglioramento. E pensare che per lui, la Vecchia Signora in estate avrebbe detto no ad offerte da capogiro, dell’ordine di 100 milioni di euro (provenienti dal Chelsea): la Juve punta tanto su Chiesa, anche se Allegri sembra avere ancora delle remore. Dubbi che hanno inevitabilmente alimentato molte voci di mercato: stando a quanto riferito da fussballtransfers.com, anche il Borussia starebbe monitorando l’evolversi della situazione legata a Chiesa con molta attenzione.

Calciomercato Juventus, anche il Borussia su Chiesa: necessaria la cessione di Haaland?

I gialloneri si iscrivono alla lunga lista di pretendenti al talentuoso esterno offensivo, che comprende club del calibro di Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco. Tuttavia, è abbastanza improbabile che il Dortmund riesca a piazzare l’affondo per Chiesa senza aver prima ceduto un top player del calibro di Haaland: solo una cessione del bomber norvegese, infatti, potrebbe fungere da apripista ad un eventuale blitz per “Fede”. Ma siamo, ancora, nel campo delle ipotesi.