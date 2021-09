Juventus, paura per Arthur | Incidente in Ferrari per il brasiliano

Juventus, paura per il brasiliano Arthur, che stamattina ha avuto un incidente in Ferrari per le vie di Torino. Per fortuna senza conseguenze

Il momento non è sicuramente positivo per il centrocampista brasiliano della Juventus Arthur. Già fermo per infortunio – dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta, come lo stesso tecnico ieri in conferenza stampa ha confermato – questa mattina, l’ex Barcellona, è stato protagonista di un incidente con la sua Ferrar grigia. Per fortuna, così come spiegato da calciomercato.it, senza nessuna conseguenza.

Arthur, così come raccontato dal portale, ha lasciato lì la sua vettura danneggiata soprattutto nella fiancata destra. Nulla di grave quindi, per fortuna anche, ma la sensazione che il momento negativo non sia ancora del tutto finito. Ma ormai si è agli sgoccioli, sperando che tutto vada per il verso giusto per il completo recupero.

