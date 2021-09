Spezia Juventus, Allegri a DAZN | “Non mi è piaciuto questo”

Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN

Al fischio finale di Spezia Juventus, Max Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN: “Menomale che abbiamo vinto una partita di sofferenza, una vittoria importante, soprattutto, siamo stati un pò fortunati. Bisogna fare assolutamente meglio nelle scelte dell’ultimo passaggio. Abbiamo perso due palle in uscita perché siamo usciti leggere, sul tiro dovevamo accorciare prima, poi ha fatto un tiro che è andato all’incrocio dei pali. Non dovevo aspettare da Chiesa, né da nessuno. Le qualità sono quelle; lui era ritornato dall’infortunio della Nazionale, mi ha chiesto il cambio perché gli si stava indurendo il flessore. Questa volta, a differenza delle altre volte, quelli che sono subentrati lo hanno fatto bene. Nel primo tempo abbiamo avuto la pazienza di allargare il gioco; siamo anche in un momento di poca serenità, con 2 punti in 4 partite non era facile fare una prestazione serena. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non era una partita facile; abbiamo creato molto, poi abbiamo rischiato di capitolare.

Nelle altre partite la squadra ha giocato a livello difensivo molto bene; sia con il Milan, sia con il Napoli sia con l’Udinese. Le abbiamo concesse più con l’Empoli e qui abbiamo rischiato il 3-1- Sono caratteristiche dei giocatori, ecco perché esigo maggiore attenzione quando abbiamo la palla. A livello difensivo stasera a campo aperto abbiamo rischiato due volte, in quel momento lì avevi l’obiettivo a portata di mano e non riuscivi a prenderla.”