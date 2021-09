Spezia-Juventus probabili formazioni: i dubbi di Allegri

By

Spezia-Juventus è l’incontro valido per la quinta giornata di serie A e si giocherà questo pomeriggio alle ore 18.30. Le ultime sulle probabili formazioni.

La Juventus si presenta a questo appuntamento con una situazione di classifica decisamente delicata. I soli due punti conquistati in quattro gare pongono la squadra di Allegri in piena zona retrocessione. E’ chiaro che i tifosi si augurano un repentino cambio di marcia per risalire la china e avvicinarsi alle posizioni che contano. Di contro c’è uno Spezia che giocherà con coraggio e voglia di stupire, cercando di approfittare del momento poco favorevole di Dybala e compagni.

