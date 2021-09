Calciomercato Juventus, affare low cost: il bomber costa solo 5 milioni

Guardare avanti con fiducia nonostante gli ultimi risultati, pensando nello stesso tempo a qualche innesto per la rosa nel prossimo calciomercato della Juventus.

Solo cinque punti in cinque gare per la squadra di Massimiliano Allegri che ha però ancora tutto il tempo per recuperare il terreno perduto. Certo è che nessuno si aspettava una partenza così in salita da parte di Dybala e compagni, che solo contro lo Spezia ha ottenuto il suo primo successo stagionale. A gennaio si dovranno fare le prime valutazioni sulle mosse da fare nella sessione invernale di mercato, quindi si dovrà pensare anche ai colpi estivi per ridisegnare una squadra che per forza di cose dovrà essere anche ringiovanita.

