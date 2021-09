Calciomercato Juventus, scambio a centrocampo | Colpo dalla Premier

Calciomercato Juventus, pianificato un possibile scambio nel mercato invernale. Un potenziale grande colpo dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, un possibile nuovo scambio in mediana. Il desiderio del mister Allegri è chiaro: potenziare più possibile il centrocampo, il ruolo che in questo momento risulta più deficitario rispetto agli altri. Proprio per questo motivo la società sta lavorando affinché si possa colmare questa lacuna. Tanti profili sondati ma l’ultima suggestione vedrebbe la partecipazione diretta di un possibile scambio tra Juventus e Arsenal. Come riprota ‘Calciomercatoweb.it’ la Vecchia Signora è sempre interessata allo svizzero Xhaka e per convincere l’Arsenal a cederlo metterebbe sul piatto il cartellino di McKennie.

McKennie per Xhaka | La Juventus ci prova

Il calciatore dell’Arsenal e capitano della Svizzera è un profilo che già ad inizio stagione è stato nei desideri di Mourinho per la sua Roma, ma adesso si potrebbe riaprire la pista italiana con la Juventus in pole per l’acquisto. Come riportato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ il giocatore sarebbe un desiderio sentito della dirigenza bianconera e dello stesso Allegri che si è dimostrato non certo un grande estimatore dell’americano McKennie che, dunque, verrebbe “sacrificato” affinché si possa chiudere la trattativa.