Calciomercato Juventus, doppia offerta da 39 milioni | “Addio” definitivo

Calciomercato Juventus, offerta da capogiro e scacco matto: anche il Milan beffato dai soldi cash messi sul piatto.

L’inizio di stagione della squadra di Allegri ha evidenziato tutti i limiti di una squadra alla quale mancano non solo geometrie in mezzo al campo, ma anche fantasia ed imprevedibilità sulla trequarti. Sebbene Dybala cerchi di destreggiarsi su tutto il fronte offensivo, e Chiesa faccia il bello e il cattivo tempo sulla fascia, la Juve non può contare su un “Brahim Diaz”, che incanali le azioni di gioco. Ecco perché alla Vecchia Signora è stato accostato, negli ultimi giorni ma senza neanche troppa convinzione, il profilo di Marcos Asensio, legato da un contratto con il Real Madrid che scade nel 2023.

Juventus e Milan avvisate: doppia offerta per Asensio | La Premier fa sul serio

Anche il Milan avrebbe sondato l’evolversi della situazione; tuttavia, laddove dovesse essere confermata l’indiscrezione trapelata dalla Spagna, sia per il “Diavolo”, sia per la “Vecchia Signora“, sarà molto difficile mettere le mani sul gioiello spagnolo. Secondo quanto riportato da “SER”, sia Arsenal che Tottenham avrebbero fatto recapitare un’offerta da circa 39 milioni di euro per convincere i Blancos a lasciar partire Asensio. Una cifra importante, che potrebbe scompaginare le carte in tavola, sebbene lo stesso calciatore avrebbe chiesto all’amico e connazionale Brahim Diaz lumi, inerenti un suo possibile approdo in Serie A. Il mistero si infittisce.