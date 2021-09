Calciomercato Juventus, riapertura a sorpresa | Cambia il suo futuro

Calciomercato Juventus, riapertura a sorpresa. A meno di un anno dalla scadenza cambia il futuro. Ecco le ultime sul difensore

La sensazione è stata netta per molto tempo. Quella di una partenza quasi certa alla fine di questa stagione, per via della scadenza del suo contratto e il mancato rinnovo nonostante le prime bozze di accordo. Che, fino al momento però, non è mai arrivato. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Con una riapertura a sorpresa non solo del calciatore ma anche del Chelsea, che probabilmente gli farà firmare il nuovo accordo per blindarlo. Con buona pace di Juventus e Bayern Monaco, che sentendo l’odore del colpo a parametro zero, ci avevano fatto un pensiero.

Il giornalista norvegese Andrea Korssund però, scioglie le ultime riserve, rivelando che Rudiger non ha nessuna intenzione di lasciare il Chelsea alla fine della stagione e che i suoi colloqui con il club inglese sono a buon punto. E, soprattutto, svela che né i bianconeri, e né i bavaresi, al momento avrebbero presentato un’offerta adeguata per le prossime annate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Torino fiuta l’affare