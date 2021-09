Calciomercato Juventus, il Torino fiuta l’affare

Non solo acquisti futuri ma anche possibili cessioni in vista della prossima finestra di trasferimenti del calciomercato della Juventus.

Gennaio si avvicina e tutti i club hanno iniziato a programmare possibili colpi per rinforzare le proprie rose o per pianificare il futuro. Se da un lato la Juventus cercherà eventualmente di regalare delle pedine a Massimiliano Allegri, dall’altro potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di effettuare delle cessioni per recuperare un tesoretto da poter magare poi reinvestire.

