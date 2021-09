Juventus Sampdoria, tegola per Allegri | “Non sarà convocato”

Juventus Sampdoria, Allegri annuncia un’indisponibilità: le parole del mister nella conferenza stampa di presentazione.

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Sampdoria, gara cruciale per il cammino dei bianconeri, che devono necessariamente inseguire i tre punti se vogliono cullare la speranza di non perdere altro terreno dalla vetta. Uno scoglio non facile, però, quello rappresentato dalla compagine di D’Aversa, che sebbene sia stata sconfitta sonoramente dal Napoli, rappresenta comunque un baluardo contro cui è andata a sbattere l’Inter. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, poi, Allegri ha svelato un’altra assenza in vista della gara contro i blucerchiati.

Si tratta di Rabiot, che non prenderà parte alla gara dello Stadium dopo aver subito una botta. Ecco le parole di Allegri nella conferenza stampa di presentazione: “Rabiot riposerà sicuramente perché ha preso un colpo alla caviglia e non sarà convocato, mentre Dybala non so se riposerà. Chiesa sta bene e può giocare sia a destra che a sinistra. Domani vediamo dove metterlo ma si può cambiare anche a gara in corso.”