Juventus-Sampdoria, le ultimissime sulla formazione bianconera

Si avvicina il momento di Juventus-Sampdoria e per la squadra di Allegri sarà fondamentale riuscire a portare a casa altri tre punti in campionato.

Nessuno si aspettava un inizio così difficoltoso da parte della Juventus, che nelle prime cinque gare ha racimolato solamente cinque punti. Un ruolino di sicuro non da big, ma non bisogna fasciarsi la testa. La stagione non è ovviamente ancora compromessa, bisogna inanellare una serie di vittorie per risalire la china dopo il successo sullo Spezia arrivato nel turno infrasettimanale. La Sampdoria è un avversario da non sottovalutare, Allegri pare intenzionato a fare dei cambiamenti rispetto alla squadra scesa in campo appena mercoledì scorso.

