Juventus Sampdoria, Allegri su Dybala e Morata: “Ecco quando tornano”

Dichiarazioni Allegri, Juventus Sampdoria: le parole del tecnico livornese nel post partita della gara contro i blucerchiati.

A margine della gara contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN, nella quale ha avuto modo di esternare un proprio parere in merito all’andamento della gara contro i blucerchiati, che ha comunque visto la “Vecchia Signora” conquistare tre punti di vitale importanza per la propria classifica. Ecco le parole del tecnico: “Bisogna avere anche il gusto di non prendere il goal, fa parte anche di una partita di calcio. Noi fino a questo momento non abbiamo subito tante occasioni da goal: con il Milan solo negli ultimi 5 minuti di gioco, con la Samp il primo tiro al 40′. Ci vuole maggiore tranquillità.

Leggi anche –> Infortunio Dybala, annuncio a DAZN: e su Morata…

Su Chiesa: “Federico ha delle qualità importanti, ha avuto occasioni nel primo tempo, ha gestito la palla in modo diverso: su questo deve migliorare”. Per Dybala e Morata, “ci vediamo dopo la sosta, speriamo di riaverli dopo la sosta, fa parte della stagione.