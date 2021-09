Calciomercato Juventus, terremoto Barca | L’esterno può andarsene

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano novità importanti per quanto concerne il futuro dell’esterno: valuterebbe condizioni migliori.

Calciomercato Juventus, continua il “terremoto” da Barcellona. La situazione del club non è di certo tra le migliori, anzi, i guai economici continuano a tormentare la società catalana che adesso dovrà fare i conti anche con i possibili rinnovi (complicati) dei propri fuoriclasse. Uno su tutti, quello dell’esterno francese Dembele. Stando alle indiscrezioni rilasciate dal giornalista ‘SPORT’ Ferran Correas, il francese sta cercando di capire meglio cosa potrà accadere nel suo futuro. Il Barcellona infatti avrebbe fatto presente la sua volontà di allungare il contratto ancora a due anni ma come dicevamo poc’anzi, la crisi economica in cui naviga il club potrebbe costringere l’agente ad accettare una riduzione dell’attuale ingaggio.

Dembele rinnovo o addio

Una diminuzione dell’attuale ingaggio se il giocatore vorrà rimanere ancora a Barcellona, la situazione non è delle più semplici. Stando alle indiscrezioni in club spagnolo incontrerà ancora l’agente del giocatore ma non è nemmeno da escludersi un eventuale cessione, con la Juventus che rimarrebbe alla finestra in caso di addio.