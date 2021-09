Calciomercato Juventus, il bomber rivuole la Serie A | Affare a zero

Calciomercato Juventus, il bomber non si trova più a suo agio e vorrebbe tornare in Serie A già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Cristiano Ronaldo in Inghilterra non è stato entusiasmo allo stato puro per tutti. Nella nicchia degli scontenti figura Edison Cavani che oltre allo “scippo” del numero 7 ha perso anche la titolarità con i Red Devils. Una questione che sembra indirizzare il giocatore altrove, in un ritorno sempre più probabile verso il campionato che l’ha lanciato a livello internazionale, la Serie A. Sulle tracce del bomber ci sarebbe, ovviamente, anche la Juventus che proprio dopo l’addio del campione portoghese potrebbe aggiungere un altro attaccante alla propria cerchia, regalando così ad Allegri un giocatore d’esperienza.

Cavani potrebbe tornare in Italia

Il giocatore andrà in scadenza nel 2022 ma non è da escludersi che potrebbe arrivare in Italia già a gennaio così da evitare la cessione a parametro zero ma vista l’età l’offerta non dovrà essere eccessivamente costosa.