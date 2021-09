Juventus in Champions contro Chelsea e Zenit | Come vederla in streaming gratis

Champions League, Juventus contro Chelsea e Zenit: come vedere in streaming gratis queste due gare dei bianconeri.

Dopo aver regolato non senza difficoltà la pratica Sampdoria, e aver conquistato sei punti di vitale importanza in campionato nelle ultime due partite, la Juventus di Massimiliano Allegri si rituffa in Champions League, per provare a ripetere l’exploit di Malmoe. Allo Stadium, però, la “Vecchia Signora” dovrà affrontare i Campioni d’Europa uscenti del Chelsea con molte defezioni, alla luce degli infortuni accorsi a Dybala e Morata che, come annunciato da Allegri, ritorneranno dopo la sosta. In molti si stanno chiedendo come vedere Juventus-Chelsea in programma mercoledì 29 settembre e Zenit-Juventus del 20 ottobre in streaming: quest’articolo fa proprio al vostro caso!

Juventus Chelsea e Zenit Juventus: lo streaming gratis per vedere entrambe le gare

Sia la gara tra la “Vecchia Signora” e i Blues, sia quella contro i russi dello Zenit, saranno visibili su Amazon Prime Video: chi deciderà di sottoscrivere l’abbonamento in questi giorni, potrà usufruire di una gradita sorpresa. Amazon, infatti, qualora decideste di iscriversi a “Prime”, concede un periodo di prova del tutto gratuita dalla durata di un mese: in tal modo, potreste guardare le gesta di Bonucci e compagni gratis, iscrivendovi in questi giorni ad Amazon Prime.